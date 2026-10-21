Аграрии Татарстана отправили за рубеж свыше 102 тыс. тонн зерна

За пределы страны в этом году ушло 102,1 тыс. тонн зерновых культур, валютная выручка превысила 24,8 млн долларов. Такие цифры на брифинге в Доме Правительства республики привел министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Львиная доля поставок пришлась на Ближний Восток и Закавказье — туда отправили свыше 96,5 тыс. тонн. В Восточную Европу ушло более 2,7 тыс. тонн, в Азию — более 2,5 тыс. тонн. Среди целевых стран глава Минсельхозпрода назвал Китай, Индию, Иран и государства Таможенного союза.

По культурам расклад такой: 62,1 тыс. тонн занял ячмень, 29,7 тыс. тонн — кукуруза, 7,1 тыс. тонн — пшеница. Еще 3,1 тыс. тонн пришлось на гречиху.

Развитие агропромышленного комплекса республики идет в русле нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который инициировал Президент России Владимир Путин.