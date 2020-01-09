Крупный пожар в Татарстане: погибла женщина, двое мужчин госпитализированы

Накануне вечером, 8 января, в поселке Октябрьский Зеленодольского района республики произошел крупный пожар. Горел частный жилой дом с баней под одной кровлей на улице Садовой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 19:54, через 14 минут пожарные были на месте. Огнем было охвачено 100 кв.м. жилой площади, была угроза, что загорятся соседние строения. Возгорание удалось локализовать меньше чем за час.

В ходе тушения было обнаружено тело 64-летней женщины. Самостоятельно эвакуировались двое мужчин, их госпитализировали в районную больницу, 64-летний мужчина получил ожоги тела 2-3 степени (9-10%), 40-летний мужчина получил переломы обеих лодыжек.

«Всего к ликвидации привлекались 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС - 26 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС.