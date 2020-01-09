Что казанцы будут смотреть в 2020 году: список самых ожидаемых фильмов

Просмотр кино отличный вариант того, как разнообразить досуг. Сегодня существует большое количество киножанров на любой вкус, поэтому проблемы с выбором фильма возникают редко. Однако всегда есть список кинолент, выход которых люди ждут больше. Поэтому мы изучили главный «киношный» сайт рунета и на его основе сформировали рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года:

1. «Довод»

В прокате с 16 июля

На первой строчке расположился фильм Кристофера Нолона «Довод». Режиссер наверняка знаком зрителю по фильмам «Интерстеллар», «Начало» и «Дюнкерк». Судя по трейлеру, зрителю предстоит окунуться в игру со временем и вместе с главным героем попытаться предотвратить начало Третьей мировой войны. К слову, кинолента должна получится зрелищной: ее снимали сразу в семи разных странах.

2. «Джентльмены»

В прокате с 13 февраля

На второе место кинозрители поставили новый фильм Гая Ричи. В картине есть все, за что в свое время полюбили режиссера: суровые мужчины в костюмах, черный юмор и перестрелки. Сюжет фильма крутится вокруг британского наркобарона, пытающегося продать марихуановую империю. Главную роль в фильме исполнил Мэтью МакКонахи - приятный бонус для любого зрителя.

3. «Главный герой»

В прокате со 2 июля

Комедийный фильм расскажет историю героя, который однажды понимает – происходящие вокруг него события всего лишь часть видеоигры. С этого момента он пытается обустроить жизнь исключительно по своим правилам. В общем, любители фантастики и красочных визуальных эффектов киноленту оценят точно.

4. «Дюна»

В прокате с 17 декабря

Если вы подумали, что антиутопия как жанр кинематографа исчерпал себя, то вы явно ошибаетесь. До выхода «Дюны» есть еще год, однако это не помешало ей войти в список самых ожидаемых фильмов. Кинолента повествует о жизни главного героя, который должен сплотить фантастических существ фременов и победить в войне за планету Арракис.

5. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

В прокате с 6 февраля

Супергеройские фильмы всегда пользовались особой популярностью среди кинозрителей. В прошлом году с большим успехом в прокате прошел «Джокер», а в этом году уже готовится к выходу фильм о его подружке - Харли Квинн. На этот раз кинолента представит историю группы супергероинь, противостоящих главе преступного мира. Создатели картины признались, что не хотели привязывать Квинн только к «Отряду самойубийц», поэтому изменили образ преступницы. К слову, такой ход только подогрел интерес зрителя и сделал фильм одним из самых ожидаемых.

6. «Чудо-женщина: 1984»

В прокате с 4 июня

История Харли Квинн не единственная, которую захотели рассказать создатели фантастической Вселенной DC. В этом году зрителя ждет еще одна кинолента, посвященная супергероине. На этот раз в центре внимания будет Чудо-женщина. Интересный факт: режиссер фильма сообщил, что картина не будет продолжением ранее вышедшего фильма про героиню. Такое решение позволит посмотреть фильм даже тем, кто ранее не был знаком с историей Чудо-женщины.



7. «Черная вдова»

В прокате с 30 апреля

Этот год определенно богат на истории о супергероинях. Уже третий фильм, основанный на комиксах, попадает в десятку самых ожидаемых. Черная вдова в исполнении Скарлет Йохансон всегда привлекала к себе особое внимание еще с выхода «Мстителей». Однако в новом фильме героиня предстанет в другом амплуа. Зритель познакомится с ее семьей и узнает больше подробностей из прошлого Черной вдовы.

8. «Не время умирать»

В прокате с 9 апреля

В этом году в прокате появится 25 фильм о приключениях главного агента в кино Джеймса Бонда. На этот раз герой пытается оставить свою службу и отойти от прежних дел, но естественно у него это не получается. Агент снова оказывается в самом центре невероятных событий. Фильм снят в лучших традициях классического экшна с драками, перестрелками и погонями. Кстати, этот фильм станет последним, где Дэниел Крейг исполнит роль агента 007.

9. «Человек-невидимка»

В прокате с 26 марта

В предстоящем триллере «Человек-невидимка» есть все: нагнетающая музыка, замкнутые пространства и, главное, история сумасшествия главной героини. Продюсер киноленты полностью отказался от графики и спецэффектов, чтобы сосредоточиться на характерах героев. Отличный вариант для тех, кто любит побыть в напряжении во время просмотра фильма и потрепать себе нервишки.

10. «Топ Ган: Мэверик»

В прокате с 16 июля

Кинолента является продолжением фильма «Лучший стрелок», выпущенного еще в 1986 году. В главных ролях остались все те же актеры, только теперь они и их герои стали на 34 года старше. Классический боевик расскажет историю летчика-испытателя, которому предстоит столкнуться с призраками прошлого. Первая часть четырежды была номинирована на «Оскар», посмотрим, какая судьба ожидает «Топ Гана».