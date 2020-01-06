На Татарстан опустится туман

Сегодня ночью и завтра утром, 7 января, на территории Татарстана синоптики прогнозируют туман.

В связи с этим МЧС региона рекомендует любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации.

Водителям советуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, всем участникам дорожного движения – соблюдать ПДД.

«Водителям следует увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно», - говорится в сообщении МЧС Татарстана.