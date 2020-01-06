На Татарстан опустится туман

Сегодня ночью и завтра утром, 7 января, на территории Татарстана синоптики прогнозируют туман.
В связи с этим МЧС региона рекомендует любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации.
Водителям советуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, всем участникам дорожного движения – соблюдать ПДД.
«Водителям следует увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно», - говорится в сообщении МЧС Татарстана.
комментарии
Шуршат пенты по переулкам и дворам )))
У меня от кайфа сдали нервы!