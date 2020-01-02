Пять автомобилей попали в ДТП в Казани

Накануне вечером в Советском районе Казани столкнулись 5 автомобилей.
Первыми участниками аварии стали Toyota, Suzuki и KIA. Позже к ним присоединилась еще одна KIA и Opel. В результате ДТП никто не пострадал.
Накануне вечером в Советском районе Казани столкнулись 5 автомобилей.
Первыми участниками аварии стали Toyota, Suzuki и KIA. Позже к ним присоединилась еще одна KIA и Opel. В результате ДТП никто не пострадал.
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