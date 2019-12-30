На перекрестке Павлюхина и Шаляпина появится новый жилой комплекс. Его построит финская компания ЮИТ. Как сообщают в пресс-службе концерна, право собственности на участок в 1,69 га уже зарегистрировано.

ЖК будет состоять из 7-ми и 8-миэтажных домов, во дворах не будет машин - планируется подземный паркинг, также в комплексе построят свой пешеходный бульвар. По мнению застройщика, дома должны органично вписаться в окружающее пространство и создать атмосферу "клубности" и приватности. Отметим, что компания возводила в Казани ЖК "Современник" и "Гармония".

Планируется, что новый проект жилого комплекса ЮИТ выведет на рынок во II квартале 2020 года.