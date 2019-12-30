Опубликован график работы общественного транспорта в Казани в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 2 часов ночи, метро будет работать до полуночи, сообщил сегодня на деловом понедельнике председатель городского Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

1 января автобусы выйдут на линию с семи часов утра, метро откроется в шесть утра.

С 31 декабря по 8 января пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, муниципальные парковки будут бесплатными.

Также запланирована специальная подача автобусов и одного троллейбуса 7 января после окончания праздничной службы Рождества Христова. В 2.30 уехать можно будет с остановки «Центральный стадион».