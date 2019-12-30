В жуткой аварии в Татарстане погибла учительница

Накануне, 29 декабря, на 6 километре автодороги Мамадыш – Кукмор в Мамадышском районе республики произошло жуткое ДТП.

По данным ГИБДД республики, 42-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2109» под управлением 57-летнего водителя.

51-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте аварии. По данным Mamadysh-rt.ru, погибшая работала учительницей начальных классов в школе №4 в Мамадыше. Оба водителя и еще один пассажир «ВАЗа» получили травмы.