В РТ прокуратура проверит всех, кто уклонился от службы в армии

Прокуратура Татарстана проверит все случаи уклонения от службы в рядах вооруженных сил РФ. Активизировать работы в этом направлении надзорному ведомству предложил Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам пресс - секретаря президента Лилии Галимовой, Минниханов ранее провел совещание, на котором была озвучена информация по количеству случаев уклонения от призыва в республике, в том числе, на основании фиктивных справок. В связи с этим в течение месяца прокуратуре предстоит проверить все эти случаи, а результаты после озвучат публично, заявила Галимова.

По данным военного комиссариата РТ, в октябре - декабре 2019 года в Республике Татарстан подлежало вызову на призывные комиссии около 18 000 человек, а отправке в войска около 3 500 человек, остальные согласно имеют право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.