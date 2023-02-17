"Побывал на родительском собрании": мужчина зарубил самурайским мечом своего сына из-за плохих школьных оценок

В КНР в провинции Сычуань мужчина жестоко расправился с сыном самурайским мечом. Поводом для убийства стали плохие оценки 13-летнего мальчика в школе, пишет местное издание South China Morning Post (SCMP).

После развода мужчина жил с сыном. На родительском собрании отцу сообщили, что ребенок плохо учится, ленится.

Вернувшись домой, отец предъявил обвинения сыну, но тот начал протестовать, вину не признавал. Тогда мужчина разозлился и ударил отпрыска самурайским мечом в живот.

Врачи прибыли через 10 минут, ребенка экстренно прооперировали, но не смогли спасти, и он скончался от потери крови. Вскрытие показало, что у мальчика ранее были и другие травмы.

На допросе мужчина заявил, что не хотел убивать сына, а собирался только напугать его.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.

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