Казань обогнала Москву в рейтинге самых посещаемых городов

Казань вошла в десятку самых посещаемых путешественниками городов России в этом году. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге, обогнав Москву, сообщает сервис Tvil.ru.

Первую строчку ретинга занял Симферополь, второе место Санкт-Петербург, третье – Краснодар. Москва, уступив Казани одну позицию, заняла пятое место рейтинга.

По данным сервиса, туристы бронировали поездки в города на период от 1,2 до 4 ночей и тратили на съем жилья для отдыха от 1,5 тысячи до 6 тысяч рублей в сутки. В Казани гости в среднем останавливались на 3 ночи и тратили чуть больше 2 тысяч рублей.