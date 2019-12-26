Госалкогольинспекция РТ продегустировала селедку. Специалисты назвали лучший образец

Сельдь, и в частности, пресервы из этой рыбы - одна из наиболее популярных закусок у россиян. В Госалкогольинспекции РТ проверили качество и вкус пресервов, которые имеются в продаже в магазинах республики.

Для испытаний в торговых сетях Татарастана специалисты закупили 20 наименований пресервов и направили в аккредитованную лабораторию для определения токсичных элементов, нитрозаминов, консервантов, физико-химических (масса нетто, масса рыбы) и органолептических показателей. Выбирались образцы рыбных пресервов из наиболее представленных на потребительском рынке нашей республики торговых марок. Результаты не порадовали: в 4 образцах из 20 выявлены отклонения по качеству и безопасности.

В дегустации специалисты оценивали качество продукции 9 наименований рыбных пресервов из сельди производства как местных производителей, так и торговые марки из других регионов. По результатам дегустации лучшими вкусовыми свойствами обладает сельдь в масле производства Набережночеленинского хладокомбината, а на втором месте по органилептическим показателям оказались пресервы "Дивный берег", которые производят в Верхнеуслонском районе РТ.

Результаты исследований представлены в таблице (кликабельно).