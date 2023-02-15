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"Попросил убежища в обмен на секреты родины": бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160

Экс-инженер Казанского авиазавода сбежал в США вместе с секретами о Ту-160
"Попросил убежища в обмен на секреты родины": бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160

Фото: news2.ru

Работавший над российским стратегическим бомбардировщиком Ту-160 на Казанском авиастроительном заводе инженер в конце декабря прошлого года приехал в США и попросил там убежища в обмен на информацию, представляющую интерес для американских властей, сообщает Yahoo News со ссылкой на отчет службы таможенного и пограничного контроля США.

Мужчина пересек границу США со стороны Мексики на автомобиле. Он объяснил пограничникам, что боится преследования, так как ранее участвовал в протестах в поддержку Навального.

Также он предложил в обмен на убежище в США сдать секреты, которые узнал за время работы на авиазаводе в Казани в период с 2018 по 2021 год.

Министерство внутренней безопасности и служба пограничного контроля около полутора недель проверяли личность мужчины и его бывшее место работы. В свою очередь американские спецслужбы провели несколько секретных брифингов, на которых обсуждали дело россиянина. 11 января его признали заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США, говорят два собеседника Yahoo News. После этого мужчину допросили сотрудники ФБР.

Как отмечает издание, мужчину допрашивают до сих пор, а возможной темой допросов может быть возобновление производства Ту-160 и обновление бомбардировщика. Также представителей властей США интересуют вопросы, не связанные с самолетами: программное обеспечение, персонал и оборудование, которые используются на авиастроительном заводе в столице Татарстана.

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