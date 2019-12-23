В Татарстане мужчина избил приятеля автомобильным насосом

В суд передано уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Верхнеуслонского района республики, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью.

По версии следствия, в июле этого года парень в селе Шеланга встретил своего нетрезвого односельчанина. Приятели решили поехать в соседнюю деревню, по дороге у них сломался автомобиль – спустило колесо, и они остановились на обочине. Во время ремонта машины между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый несколько раз ударил приятеля кулаком, а позже нанес удары автомобильным насосом – бил по голове и телу.

Когда конфликт между мужчинами был исчерпан, они вернулись в свое село, где потерпевший обратился к фельдшерам. Медики диагностировали вред здоровью средней тяжести.

Сообщается, что обвиняемый полностью признает свою вину. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.