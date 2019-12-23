«Казань Арена» получила новое имя и логотип

"Ак Барс Арена" - такое имя теперь носит стадион. Новое название и логотип опубликовали в социальных сетях спортивного объекта сегодня.

"В новом логотипе органично соединены элементы фирменного стиля банка и стадиона. Цвет и шрифт соответствуют концепции бренда Ак Барс Банка, новый логоблок содержит в себе корпоративный символ банка. При этом сохранилась преемственность с прежней символикой Казань Арены – графические очертания архитектурной линии стадиона. Учитывая международную значимость спортивного объекта, логотип выполнен на двух языках – русском и английском." - заявили в пресс-службе стадиона.

Было и стало

Ребрендинг внутренней и прилегающей территории Ак Барс Арены планируют провести к первому футбольному матчу, который пройдет на стадионе в новом сезоне. Также будут переименованы ближайшие к арене остановки.