«Наше терпение лопнуло»: противники строительства МСЗ ворвались в казанский Кремль

Утром 17 декабря активисты - противники строительства МСЗ пришли к казанскому Кремлю. Около памятника Мусе Джалилю с десяток человек выстроились в живую цепь и высказали свою позицию:

"Как Муса Джалиль умер за наше будущее в застенках лагеря, так и мы боремся за нашу свободу, Конституцию, суверенитет до самого последнего вздоха, практически"

"За экологически чистый Татарстан, за политически чистый Татарстан" - скандировали участники.

Все происходящее активисты показывали в прямом эфире. От памятника группа людей направилась в Кремль, в Аппарат президента РТ. Здесь протестующие составили обращение к руководству республики с требованиями отпустить задержанных и снять с них обвинения, а также предоставить информацию о силовых операциях, проходивших в палаточном лагере.

Напомним, что вчера под Казанью разогнали палаточный лагерь противников строительства МСЗ. Он просуществовал 14 дней, по предварительным данным, 19 человек задержали.