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Фото скриншот с видеозаписи

«Прекрасные люди всех скрутили»: в лагерь протестующих под Казанью нагрянул ОМОН

16.12.2019, 10:54 5778 57 Автор: prokazan.ru
Активистов задержали

Сегодня с утра в лагерь протестующих против строительства МСЗ под Казань приехала строительная техника и полиция, гражданам дали час, чтобы свернуть лагерь, об этом заявил начальник ОВД Зеленодольского района в прямом эфире, организованном протестующими. 

Спустя час после заявления из лагеря поступило сообщение о том, что несколько человек уже доставлены в автобус с помощью ОМОНовцев. В эфир вышла активистка Вера Керпель, которая сообщила: в автобусе находится порядка 6 человек, правоохранителей было несколько десятков. Задержанным вменяют статью 20.2 часть 2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Также активистка уточнила, что у нее собираются изъять телефон.

Как сообщает с места событий корреспондент ProKazan.ru, проехать к лагерю уже невозможно, подъезды перекрыты. Также на месте строительства установили паспорт объекта.

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комментарии

Горожанин
12
16 декабря 2019
11:04
Я ж говорил, что метшин и ко будут всеми силами продавливать строительство мусорного завода
Горожанин
10
16 декабря 2019
11:11
В 1905 г казаки здорово по издевались над простым народом,особенно над бабами.
Горожанин
6
16 декабря 2019
11:31
А разве не Путин?
Просто загуглите "До 2024 года в России построят 200 заводов по утилизации мусора — Владимир Путин"
В ответ на комментарий пользователя
Я ж говорил, что метшин и ко будут всеми силами продавливать строительство мусорного завода
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Горожанин
5
16 декабря 2019
11:32
Сейчас не 1905 год, женщины имеют точно такие же права, как и мужчины. Так что некорректно их называть бабами, уж извините...
В ответ на комментарий пользователя
В 1905 г казаки здорово по издевались над простым народом,особенно над бабами.
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Горожанин
4
16 декабря 2019
11:36
не думаю что решение по строительству завода от них зависит
В ответ на комментарий пользователя
Я ж говорил, что метшин и ко будут всеми силами продавливать строительство мусорного завода
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Горожанин
2
16 декабря 2019
11:39
Все зависит от МЕДвешки, который купил уже все в нашем округе...
Горожанин
40
16 декабря 2019
11:41
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Русский обыватель
24
16 декабря 2019
11:57
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
3
16 декабря 2019
11:59
бесправные люди
горожанин
5
16 декабря 2019
12:01
они там оргии устраивали что ли в палатках?как они могли нарушать общественный порядок?мышкам спать не давали под землей?очень странная статья,где адвокатишки, юристы, че язык засунули..
Андрей
19
16 декабря 2019
12:10
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
16 декабря 2019
12:12
)))))))))
Андрей
16
16 декабря 2019
12:13
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
7
16 декабря 2019
12:26
Проэктно-сметная документация прошла все экспертизы и согласования? Нет
Публичные слушание по вопросу строительства были? Нет
В открытом доступе вся информация размещена? Нет
Проект не согласован, а дорогу уже строят. Вопрос - зачем?
А затем, что в татарстане все так делается. Сначала построят, а потом документы подгоняют
Горожанин
5
16 декабря 2019
12:33
Демократия должна быть управляемой, а иначе это уже анархия.
Горожанин
5
16 декабря 2019
12:34
К тебе в песчаные ковали отвезу. В крайнем случае на ул ульянова-ленина или тельмана выкину
В ответ на комментарий пользователя
А ты где мусор в своей квартире собрался хранить?
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Горожанин
20
16 декабря 2019
12:36
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
7
16 декабря 2019
12:39
>Проэктно-сметная документация прошла все экспертизы и согласования? Нет

Да, об этом уже писали. Вы, видимо, не следите за новостями...
В ответ на комментарий пользователя
Проэктно-сметная документация прошла все экспертизы и согласования? Нет
Публичные слушание по вопросу строительства были? Нет
В открытом доступе вся информация размещена? Нет
Проект не согласован, а дорогу уже строят. Вопрос - зачем?
А затем, что в татарстане все так делается. Сначала построят, а потом документы подгоняют
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Горожанин
23
16 декабря 2019
12:45
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
16 декабря 2019
13:09
Видимо среди полицейских, которые в оцеплении стояли, потери начались, связанные с обморожениями некоторых участков тела. Они же не жгли костров, сидели в машинах, без подогрева поп, эконом класс. Поэтому было решено перейти в атаку, пока все не перемерзли и не получили инвалидность ,по бесплодию.
Горожанин
1
16 декабря 2019
13:20
вот тут еще хуже.

Владим ирская, Калужская и Московская области названы регионами, которые до 2029 года примут 58 миллионов тонн московского мусора. Это следует из проекта новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая опубликована на сайте мэрии столицы.
По данным авторов документа, в 2019 году в Москве образовалось 8,1 миллиона тонн мусора в год, однако к 2029 году показатель увеличится до 8,5 миллиона. В общей сложности до конца 2029 года прогнозируется образование в Москве 83 миллионов тонн мусора.
Горожанин
3
16 декабря 2019
13:29
Теперь медали за взятие палаточного лагеря дадут. А может даже мясорубки вручат, именные, с гравировкой. Аж завидно стало.
горожанин
0
16 декабря 2019
13:51
где все комменты?
Горожанин
6
16 декабря 2019
13:59
Просто временно задержали? Легко отделались.
Горожанин
5
16 декабря 2019
14:01
Ой, да все они знали, просто если делать вид, что она якобы не согласована, хайп выйдет побольше.
В ответ на комментарий пользователя
>Также на месте строительства установили паспорт объекта.

Вот с этого и надо было начинать, а то активисты почему-то решили, что стройка не согласована.
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Андрей
0
16 декабря 2019
14:17
Сначала три, потом ещё раз три? Тут же дети читают, давайте уж без подробностей
В ответ на комментарий пользователя
Барс17
0
16 декабря 2019
14:24
В стране анархия.Все делают то, что хотят.Никто никого не слышет.Не к добру это ,не к добру.
Правда
4
16 декабря 2019
14:36
Правильно решения 20 человек против общества, МРЗ нужны Самосырова каждый лето горит дышать ничего.
Русский обыватель
17
16 декабря 2019
14:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
16 декабря 2019
14:46
Судить будут или просто оштрафуют?
Горожанин
0
16 декабря 2019
14:49
Батюшка плохо осветил палатки, а дубинки наручники осветил хорошо.
В ответ на комментарий пользователя
Судить будут или просто оштрафуют?
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Ага
2
16 декабря 2019
14:54
Ага, ты придурок.
В ответ на комментарий пользователя
Вообще уже 10, я очень доволен. Вот на что я иду ради моих идеалов свободы!
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Горожанин
5
16 декабря 2019
14:58
Омоновцы Вы ради кого жопу то рвете.Вам приказ дадут Вы и по людям стрелять готовы.Своей головой не думайте?
Горожанин
0
16 декабря 2019
15:00
Что дальше с активистами - уже интересно стало
Горожанин
2
16 декабря 2019
15:32
Зассали. Боятся значит!
В ответ на комментарий пользователя
Судить будут или просто оштрафуют?
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Горожанин
31
16 декабря 2019
16:01
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
16 декабря 2019
16:02
Почему не видно комментарии?
Горожанин
3
16 декабря 2019
16:15
Как же не терпится властям начать травить людей всяким [***].
Горожанин
20
16 декабря 2019
16:51
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Животное
6
16 декабря 2019
16:55
Вот если бы в Украине своевременно разогнали майдан.
Горожанин
26
16 декабря 2019
16:59
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
16 декабря 2019
17:50
Масква жрет в три глотки и срет в три жoпы.
Чтобы спасти россию надо сжечь маскву.
В ответ на комментарий пользователя
вот тут еще хуже.

Владим ирская, Калужская и Московская области названы регионами, которые до 2029 года примут 58 миллионов тонн московского мусора. Это следует из проекта новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая опубликована на сайте мэрии столицы.
По данным авторов документа, в 2019 году в Москве образовалось 8,1 миллиона тонн мусора в год, однако к 2029 году показатель увеличится до 8,5 миллиона. В общей сложности до конца 2029 года прогнозируется образование в Москве 83 миллионов тонн мусора.
Развернуть
Осиновский
6
16 декабря 2019
18:05
Народ с Салават Купере и Радужного все как один за МСЗ.
Горожанин
1
16 декабря 2019
18:43
большинству просто все равно
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...
В ответ на комментарий пользователя
Народ с Салават Купере и Радужного все как один за МСЗ.
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Горожанин
0
16 декабря 2019
18:45
просто надо чуть больше независимости от неё! а то складывается впечатление, что вся Россия работает на Москву!
В ответ на комментарий пользователя
Масква жрет в три глотки и срет в три жoпы.
Чтобы спасти россию надо сжечь маскву.
Развернуть
Горожанин
4
16 декабря 2019
21:19
Россия мутная страна. Вот зачем быть за этих палаточников? Чтобы их недвижуха не упала в цене из-за близости МСЗ и они могли тебе же всучить ее в 20-30 раз дороже, чем она им обошлась? Зачем быть за власть? Чтобы они так же всучили тебе через своих тузов в рукаве, а то и дергающих их за нитки, что-то ненужное в этой стране, по несуразной цене, а потом еще и отобрали, под любым предлогом? Как говорится, туда лучше даже пальцем на глобусе не попадать.
Горожанин
17
16 декабря 2019
21:22
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
4
16 декабря 2019
21:24
ну можно выдумывать страшилки, конечно. В Германии так тоже вели себя жители, когда в 60х годах строить решили первый в то время мсз. Сейчас уж 2019 год и России пора перейти на современный способ утилизации отходов, которые не подлежат для вторичного использования.
В ответ на комментарий пользователя
большинству просто все равно
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...
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Горожанин
1
16 декабря 2019
21:51
Проблемы с мусором - работа администрации города. Могут не вывозить, посмотрим, что через месяц в городе начнется. Куда хотят, туда пусть и девают, это их работа. Может еще обсудим как сапожнику сапоги отремонтировать, или пошлем его?
В ответ на комментарий пользователя
ну можно выдумывать страшилки, конечно. В Германии так тоже вели себя жители, когда в 60х годах строить решили первый в то время мсз. Сейчас уж 2019 год и России пора перейти на современный способ утилизации отходов, которые не подлежат для вторичного использования.
Развернуть
Горожанин
2
17 декабря 2019
01:17
Поэтому и не поддержали дурачков
В ответ на комментарий пользователя
Народ с Салават Купере и Радужного все как один за МСЗ.
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Горожанин
2
17 декабря 2019
01:20
Кто интересно дёргает за нитки этих ПАЛАТОЧНИКОВ n6?
В ответ на комментарий пользователя
Россия мутная страна. Вот зачем быть за этих палаточников? Чтобы их недвижуха не упала в цене из-за близости МСЗ и они могли тебе же всучить ее в 20-30 раз дороже, чем она им обошлась? Зачем быть за власть? Чтобы они так же всучили тебе через своих тузов в рукаве, а то и дергающих их за нитки, что-то ненужное в этой стране, по несуразной цене, а потом еще и отобрали, под любым предлогом? Как говорится, туда лучше даже пальцем на глобусе не попадать.
Развернуть
Горожанин
2
17 декабря 2019
01:22
После появления ниндзя-черепашек бем делать выводы
В ответ на комментарий пользователя
большинству просто все равно
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...
Развернуть
Горожанин
3
17 декабря 2019
08:52
разрешение на строительство есть же уже поэтому и получается что нарушали закон препятствуя этому самому строительству
В ответ на комментарий пользователя
они там оргии устраивали что ли в палатках?как они могли нарушать общественный порядок?мышкам спать не давали под землей?очень странная статья,где адвокатишки, юристы, че язык засунули..
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Маша
2
17 декабря 2019
09:12
Надо строить , а нищих кто там живет вообще отбросы
Горожанин
2
17 декабря 2019
13:46
В этой пропагандисткой машине простых обывателей дергает за ниточки Господин Страх. Ничего непонятно, только страх за себя, за родных, за свое имущество. Страх что немцы нападут, страх что авария случится, страх что мусор не уберут, даже страх что в галимых соцсетях боты засмеют.
В ответ на комментарий пользователя
Кто интересно дёргает за нитки этих ПАЛАТОЧНИКОВ n6?
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Горожанин
0
17 декабря 2019
19:44
Итак там 2 недели почти прохлаждались и никто им не мешал))
Горожанин
0
17 декабря 2019
19:46
так нашли решение куда девать - сортировать и часть для вторсырья, остальное сжигать, а лампы ртутные и подобное - на захоронение в районе Челябы.
В ответ на комментарий пользователя
Проблемы с мусором - работа администрации города. Могут не вывозить, посмотрим, что через месяц в городе начнется. Куда хотят, туда пусть и девают, это их работа. Может еще обсудим как сапожнику сапоги отремонтировать, или пошлем его?
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09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса