«Прекрасные люди всех скрутили»: в лагерь протестующих под Казанью нагрянул ОМОН

Сегодня с утра в лагерь протестующих против строительства МСЗ под Казань приехала строительная техника и полиция, гражданам дали час, чтобы свернуть лагерь, об этом заявил начальник ОВД Зеленодольского района в прямом эфире, организованном протестующими.
Спустя час после заявления из лагеря поступило сообщение о том, что несколько человек уже доставлены в автобус с помощью ОМОНовцев. В эфир вышла активистка Вера Керпель, которая сообщила: в автобусе находится порядка 6 человек, правоохранителей было несколько десятков. Задержанным вменяют статью 20.2 часть 2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Также активистка уточнила, что у нее собираются изъять телефон.
Как сообщает с места событий корреспондент ProKazan.ru, проехать к лагерю уже невозможно, подъезды перекрыты. Также на месте строительства установили паспорт объекта.
комментарии
Просто загуглите "До 2024 года в России построят 200 заводов по утилизации мусора — Владимир Путин"
Публичные слушание по вопросу строительства были? Нет
В открытом доступе вся информация размещена? Нет
Проект не согласован, а дорогу уже строят. Вопрос - зачем?
А затем, что в татарстане все так делается. Сначала построят, а потом документы подгоняют
Да, об этом уже писали. Вы, видимо, не следите за новостями...
Публичные слушание по вопросу строительства были? Нет
В открытом доступе вся информация размещена? Нет
Проект не согласован, а дорогу уже строят. Вопрос - зачем?
А затем, что в татарстане все так делается. Сначала построят, а потом документы подгоняют
Владим ирская, Калужская и Московская области названы регионами, которые до 2029 года примут 58 миллионов тонн московского мусора. Это следует из проекта новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая опубликована на сайте мэрии столицы.
По данным авторов документа, в 2019 году в Москве образовалось 8,1 миллиона тонн мусора в год, однако к 2029 году показатель увеличится до 8,5 миллиона. В общей сложности до конца 2029 года прогнозируется образование в Москве 83 миллионов тонн мусора.
Вот с этого и надо было начинать, а то активисты почему-то решили, что стройка не согласована.
Чтобы спасти россию надо сжечь маскву.
Владим ирская, Калужская и Московская области названы регионами, которые до 2029 года примут 58 миллионов тонн московского мусора. Это следует из проекта новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая опубликована на сайте мэрии столицы.
По данным авторов документа, в 2019 году в Москве образовалось 8,1 миллиона тонн мусора в год, однако к 2029 году показатель увеличится до 8,5 миллиона. В общей сложности до конца 2029 года прогнозируется образование в Москве 83 миллионов тонн мусора.
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...
Чтобы спасти россию надо сжечь маскву.
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...
но я вот из СК и... даже и не знаю, будет завод вреден или нет. типа, на словах все звучит хорошо - если так и будет работать, то здорово! НО будет ли? остаётся ждать...