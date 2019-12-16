«Прекрасные люди всех скрутили»: в лагерь протестующих под Казанью нагрянул ОМОН

Сегодня с утра в лагерь протестующих против строительства МСЗ под Казань приехала строительная техника и полиция, гражданам дали час, чтобы свернуть лагерь, об этом заявил начальник ОВД Зеленодольского района в прямом эфире, организованном протестующими.

Спустя час после заявления из лагеря поступило сообщение о том, что несколько человек уже доставлены в автобус с помощью ОМОНовцев. В эфир вышла активистка Вера Керпель, которая сообщила: в автобусе находится порядка 6 человек, правоохранителей было несколько десятков. Задержанным вменяют статью 20.2 часть 2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Также активистка уточнила, что у нее собираются изъять телефон.

Как сообщает с места событий корреспондент ProKazan.ru, проехать к лагерю уже невозможно, подъезды перекрыты. Также на месте строительства установили паспорт объекта.