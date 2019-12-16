В РТ пенсионер призывал сноху к здоровому образу жизни и случайно убил ее

65-летний житель Татарстана подозревается в убийстве собственной снохи.

По версии следствия, сын пенсионера и его жена долгое время злоупотребляли спиртным, из-за чего мужчина попал в больницу. Подозреваемый пришел к снохе и стал уговаривать ее вести здоровый образ жизни. В ходе диалога между ними возникла ссора, пенсионер взял нож и ударил женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте, а гражданин вызвал экстренные службы.

Сейчас, как рассказали в Следкоме республики, подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.