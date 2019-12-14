Спасти не удалось: в казанской многоэтажке при пожаре погибла пенсионерка

14 декабря в одной из казанских многоэтажек при пожаре погибла женщина.

Как сообщают в пресс-службе МЧС РТ, около 20:00 в ведомство поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном доме по адресу Ямашева, 87.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома в спальной комнате горят вещи и бытовая техника на площади 3 квадратных метра. В помещении пожарные обнаружили пожилую женщину без признаков жизни, ее передали медикам, которые констатировали смерть. Еще одну женщину нашли на кухне, она подавала признаки жизни, пострадавшая госпитализирована.

Пожар ликвидировали спустя полчаса, о причинах возгорания не сообщается.



