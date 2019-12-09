«Мое руками не трогать». Казань возглавила рейтинг самых ревнивых городов

Казань возглавила рейтинг самых ревнивых городов России, составленный исследовательской компанией Zoom Market.

В тройке городов, где живет больше всего ревнивцев, оказались также Сочи и Махачкала. Меньше всего ревнуют своих партнеров жители Челябинска, Саратова и Санкт-Петербурга.

В ходе опроса респондентам задавали три вопроса – состоят ли они в отношениях, доверяют ли своему партнеру и могут ли назвать себя ревнивцем.

Авторы рейтинга отмечают, что согласно опросу, ревнивых женщин на 18% больше чем мужчин.