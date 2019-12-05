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23:48, 05.12.2019
Тест: 7 вопросов о Казани, на которые ответит не каждый местный житель
19:34, 05.12.2019
Ночью улицы Казани будут очищать от снега 259 машин и 60 рабочих
13:35, 04.12.2019
Подборка от Prokazan.ru: Что подарить на Новый год?
19:25, 05.12.2019
В мэрии Казани назвали основные новогодние площадки этого года
18:07, 05.12.2019
5 ожидаемых кинопремьер, которые ждут казанцев в декабре 2019
17:41, 05.12.2019
Девушка из Казани стала лучшим волонтером России
14:44, 03.12.2019
«Всё для людей»: в Казани открылась уникальная автозаправочная станция
17:00, 05.12.2019
200 курсов, 18 тысяч учеников – Билайн Университет отмечает 20-летие
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
12:41, 03.12.2019
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15:07, 05.12.2019
В Казани по ошибке «похоронили» 97-летнего фронтовика
14:54, 05.12.2019
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14:53, 05.12.2019
В Казани 3,9% населения находится за чертой бедности
10:56, 02.12.2019
Если нос «мешает» вам жить, то не нужно бояться
14:37, 05.12.2019
В Казани появится «Магистраль 100-летия ТАССР»
14:14, 05.12.2019
Вот это находка! Сотрудники челнинского музея нашли позвонки древних динозавров
14:12, 05.12.2019
В Госдуме информацию о подорожании ОСАГО назвали «вбросом»
14:03, 05.12.2019
В Казани выявили еще один случай кори, а жители не спешат вакцинироваться
13:57, 05.12.2019
Проект «Яркий Зеленодольск» вошел в ТОП 100 лучших грантовых проектов в России
13:50, 05.12.2019
Снова сбежал. В Нижнекамске разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика
13:46, 05.12.2019
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13:26, 05.12.2019
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11:23, 05.12.2019
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200 курсов, 18 тысяч учеников – Билайн Университет отмечает 20-летие

Bчера, 17:00 0 Автор: prokazan.ru

Один из первых в России корпоративных университетов отмечает в 2019 году 20-летний юбилей. За это время в нем было создано более 200 авторских электронных курсов и более 300 программ очного обучения. Разработанные материалы развивают актуальные компетенции сотрудников Билайн: от эмоционального интеллекта и грамматики русского языка до интернета вещей и блокчейн. Корпоративный университет каждый год обучает 9000 человек, и каждый сотрудник ежегодно в среднем проходит до 5 образовательных программ.

Билайн Университет создан в 1999 году основателем ВымпелКом Дмитрием Зиминым и изначально был клубом для лидеров и кадрового резерва компании. В нем сотрудники компании делились опытом, а приглашенные бизнес-лидеры из других отраслей выступали с открытыми лекциями. С 2011 года Билайн Университет сфокусирован на привлечении внутренних экспертов к обучению сотрудников.

Сейчас Билайн Университет является сообществом экспертов в сфере обучения, тренеров, разработчиков электронных курсов. Усилия сотрудников Билайн Университета направлены на создание пространства возможностей для самореализации, обретения уверенности, вдохновения и удовольствия от работы.

Билайн Университет помогает реализовать планы развития, которые каждый сотрудник ежегодно формирует вместе со своим руководителем. Университет использует digital-форматы обучения, и сотрудникам Билайн на всей территории России доступны необходимые дистанционные курсы. Все сотрудники могут пользоваться электронной библиотекой с актуальной бизнес-литературой, которая доступна также на мобильных устройствах. Обучение в университете способствует построению карьеры в компании и личностному развитию.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета: «Взрослого человека, пришедшего в большой бизнес, нельзя научить - он может развиваться только самостоятельно. Корпоративный Университет - пространство возможностей для всех, кому не все равно, кто не останавливается в своем развитии всю жизнь, независимо от должности и возраста. Мы сами интенсивно учимся, чтобы предлагать что-то коллегам, осмысляем, что нам это дает и как эти новые знания могут продвинуть других. У нас большие планы. Как получать максимум от мини форматов, как развивать внимательность, как найти большую цель, предназначение и собственную уникальную роль в огромной корпорации, ближайшей команде? Вот такие вопросы мы задаем сами себе».

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