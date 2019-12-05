Смертельное ДТП на границе Татарстана: легковушка влетела под бензовоз

Сегодня утром на границе Татарстана и Марий Эл произошло смертельное ДТП. На 84 километре трассы «Йошкар-Ола – Зеленодольск» водитель Honda, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с бензовозом «КАМАЗ». На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что легковушка разлетелась на части.

Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте, сообщили в ГИБДД Марий Эл. На месте аварии работает следственная группа. Реверсивное движение организовали сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства случившегося выясняются.