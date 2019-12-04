В РТ загорелся резервуар от нефтепродуктов. Число пострадавших неизвестно

Сегодня 10:28 утра в МЧС РТ по системе "112" поступило сообщение о пожаре на НПС Калейкино в Альметьевском районе.

Прибывшие на место пожарные установили, что подрядная организация проводила плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. В результате снаружи резервуар горел, внутри наблюдалось сильное задымление.

Пожар локализовали в 11:12, информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Организованы поисковые работы, рассказали в МЧС РТ. Причина происшествия устанавливается.

