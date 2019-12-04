«Яндекс.Такси» прокомментировало забастовку водителей в Казани

В «Яндекс.Такси» прокомментировали информацию о бессрочной забастовке водителей бизнес-класса. В компании отметили, что сервис работает в штатном режиме, а информации о забастовке они не получали.

Напомним, накануне в сети появилось обращение казанских водителей к компании с уведомлением о забастовке и целым рядом требований. В частности, таксисты требовали поднять минимальную цену на поездки по тарифу «Бизнес» до 349 рублей. В компании понижение минималки объяснили заботой о самих водителях.

«Поездки по тарифу Бизнес в Казани были дорогими и их заказывали редко: водители Бизнеса, по нашим данным, в среднем ждали заказа по 25-30 минут. Из-за простоя их часовой заработок был на треть ниже, чем у водителей Эконома. Мы поменяли структуру тарифа, чтобы добиться увеличения числа поездок и роста часового заработка водителей», - отмечается в комментарии компании.