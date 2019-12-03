Водители «Яндекс.Такси» в Казани объявили бессрочную забастовку

Казанские водители категории бизнес-класса «Яндекс.Такси» объявили бессрочную забастовку. Их обращение к руководству компании появилось сегодня в социальных сетях. Сообщается, что на 29 ноября была запланирована встреча администрации с водителями, но ее «решили единолично перенести».

Водители выдвинули целый ряд требований, при выполнении которых они отменят забастовку. Самое главное – увеличение минимальной цены на поездки в категории «Бизнес» до 349 рублей.

«Скидки для пассажиров приветствуются, но не в ущерб водителей», - значится в обращении. Также водители не довольны тем, что им приходится открывать двери пассажирам. Они уверены – такую услугу должны предоставлять на тарифах подороже. Как альтернативу таксисты предлагают ввести такую услугу за дополнительную плату – 50-100 рублей.

Таксисты также просят снизить комиссию «Яндекса» до 15%, сколько она составляет сейчас не сообщается. Водители настаивают, что жалобы должны рассматриваться в двустороннем порядке при наличии фото или видеофиксации. Кроме того, коллектив водителей просит амнистировать забаненных коллег после повторного тестирования. И повысить цену минимального заказа на тарифе «Комфорт +» до 250 рублей.

Это уже не первые претензии таксистов к руководству, они говорили о забастовке еще в начале ноября. Добавим, что мы обратились за комментариями в службу «Яндекс.Такси», запрос на рассмотрении.