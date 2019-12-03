В центре Казани загорелись троллейбусные провода

Сегодня в социальных сетях появилась видеозапись горящих троллейбусных проводов в центре Казани. Судя по кадрам, инцидент произошел недалеко от ТЦ "Кольцо" на улице Пушкина.

На видеозапись попал момент, когда провод заискрил и отпал от опоры на землю. При этом водители продолжали бесстрашно проезжать под горящей его частью.

"Видят ведь, но едут дальше.."

"Удивили автомобилисты!! Все прут..."

"опасно все проехали..."

"На столько люди бараны прут и *** (все равно) что на башку провод упадёт" - оставили казанцы комментарии под видео.

Добавим, что, по данным очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет.