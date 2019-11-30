МИД России объяснил, почему чешской делегации запретили лететь в Казань

Министерство иностранных дел России сегодня официально прокомментировало, почему чешской делегации не дали вылететь в Казань из Москвы. Напомним, 28 ноября борт ожидал разрешения вылета из Шереметьево несколько часов, в итоге было принято решение остановить бизнес-миссию и вернуться в Чехию. В Казани была запланирована встреча главы региона Рустама Минниханова с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном.

«Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС. Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что официальные объяснения потребовались из-за различных домыслов в средствах массовой информации.

Напомним, вчера глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что произошедшее не связано с политикой: «Я верю, что речь шла только о технической проблеме».