Лайфхаки

7 вещей, которые лучше не стирать в машине, чтобы не испортить их

Роман Медников Автор статьи
Какие вещи лучше не отправлять в стиральную маш...

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Стиральная машина здорово экономит время, но это не строгая наука в духе «загрузил и забыл». На практике даже деликатный режим не всегда спасает вещь от трения, перекручивания и потери формы. Я не раз убеждался: одна неудачная стирка — и свитер уже будто детский, а пиджак выглядит так, словно пережил тяжёлый день.

Я посмотрел советы на нескольких российских сайтах о доме и уходе за вещами и собрал список того, что лучше не отправлять в барабан. Не потому, что машина плохая, а потому, что некоторые материалы и конструкции просто не любят такую нагрузку.

Ткани, которые машина портит быстрее всего


  • Кашемир и тонкая шерсть. Такие вещи легко садятся и теряют мягкость. Даже если режим называется бережным, волокна всё равно трутся друг о друга, и вещь может стать плотнее и меньше.

  • Натуральный шёлк. Во влажном состоянии он особенно капризен: могут появиться заломы, потускнение и следы от трения. У меня шёлковая блузка после эксперимента стала выглядеть заметно уставшей уже после одного цикла.

  • Тонкое кружевное бельё. Оно быстро растягивается, цепляется за другие вещи и теряет форму. Особенно жалко те вещи, которые сидели идеально до стирки.

  • Формованные бюстгальтеры. Чашки мнутся, косточки могут деформироваться, а иногда и повредить ткань. После этого вещь уже редко возвращается в прежний вид.

Лайфхак: если на ярлыке есть сомнительные значки или текст уже стёрся, не рискуйте с полной стиркой. Я в таких случаях сначала аккуратно очищаю небольшой участок вручную и смотрю, как ведёт себя ткань после высыхания.

Одежда с конструкцией и декором


  • Пиджаки и классические костюмы. У таких вещей важна форма: плечи, лацканы, подкладка, внутренние прокладки. После барабана всё это может перекоситься, и вещь станет выглядеть небрежно.

  • Пальто. Тяжёлая ткань, клеевые элементы и подкладка не любят сильное намокание и отжим. Снаружи пальто может казаться целым, но после высыхания нередко появляются волны и перекосы.

  • Вещи с пайетками, бисером и декоративной фурнитурой. Украшения могут оторваться, поцарапать ткань или зацепиться за другие вещи. Итог обычно один: и одежду жалко, и декор потом приходится собирать по всей машине.

  • Одежда со сложной отделкой. Если на вещи много нашивок, аппликаций или тонких лент, барабан почти всегда оказывается слишком грубым способом ухода.

Лайфхак: перед любой стиркой тратьте минуту на простой осмотр вещи. Я проверяю карманы, швы, декоративные элементы и ярлык. Эта минута пару раз уже спасала и одежду, и настроение.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я однажды постирала пиджак дома просто для свежести и потом долго не могла вернуть ему нормальную форму. С тех пор всё, что держится на крое, в машину не отправляю — так спокойнее и дешевле».

Домашние вещи и материалы особого ухода


  • Подушки с эффектом памяти. Такой наполнитель плохо переносит сильное намокание и механическую нагрузку. После стирки он может потерять форму, стать неровным или начать крошиться.

  • Изделия из натуральной кожи. Куртки, юбки и другие вещи после машинной стирки часто грубеют и коробятся. Материалу трудно пережить и воду, и отжим одновременно.

  • Замша. Она быстро теряет внешний вид, становится жёстче, а поверхность может пойти пятнами. С ней лучше вообще не устраивать домашние эксперименты.

  • Обувь с клеевыми соединениями и жёсткой формой. Даже если внешне пара кажется прочной, после барабана может отклеиться подошва или перекоситься задник.

Здесь я бы советовал особенно не верить универсальной логике «раз ткань плотная, значит выдержит». С плотными вещами как раз часто больше всего проблем: намокают они основательно, сохнут долго, а форму теряют незаметно, но окончательно.

Что сделать перед стиркой, чтобы не пожалеть потом


  • Читайте ярлык. Звучит скучно, но это самый полезный совет. Производитель обычно прямо подсказывает, можно ли стирать вещь дома.

  • Сортируйте не только по цвету, но и по типу ткани. Тонкие материалы рядом с грубыми вещами страдают даже на щадящем режиме.

  • Не перегружайте барабан. Когда вещей слишком много, они сильнее трутся и мнутся. У меня это правило сработало даже с обычными футболками: меньше заломов и чище результат.

  • Если сомневаетесь, выбирайте более мягкий способ ухода. Иногда лучше освежить вещь вручную, чем потом думать, куда девать испорченную.

Лайфхак: заведите простое правило для дома — всё, что жалко, сначала проверять по ярлыку и только потом стирать. Я даже откладываю такие вещи отдельно, чтобы не бросить их в барабан на автомате вместе с остальным бельём.

Стиральная машина удобна, но не всесильна. Есть вещи, которым важнее бережный уход, чем экономия десяти минут. Если коротко, особенно осторожно стоит относиться к тонким тканям, формованной одежде, декору, коже и домашним изделиям со сложным наполнителем. Иногда лучший способ сохранить вещь — просто не нажимать кнопку старта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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