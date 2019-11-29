Глава МИД Чехии назвал причину срыва бизнес-миссии в Казань

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что отказ российский авиационных властей в полете по маршруту Москва – Казань не был политически мотивирован, сообщает ТАСС. По словам министра, МИД получил информацию от России, что причиной срыва бизнес-миссии стал административный вопрос.

«Верю, что речь шла только о технической проблеме. Не воспринимаю, что произошедшее связано с политикой», - цитирует издание Томаша Петржичека.

Вчера представители Чехии должны были встретиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, однако чешский самолет не допустили к полету из Москвы в Казань. После почти десяти часов ожидания на вылет спецборта, глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан принял решение о возвращении в Прагу.

В ТПП Татарстана заявили, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы.