Чешской бизнес-миссии не дали прилететь в Казань на встречу с руководством РТ

МИД Чехии ждет объяснений от российской стороны по поводу запрета полета из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу чешской дипломатии Томаша Петржичека.

Известно, что сегодня представители Чехии должны были встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым, но к полету борт не допустили.

"Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - отметил он в беседе с представителями издания.

Однако, как сообщает пресс-служба Минниханова, сегодня президент республики встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в России господином Витезславом Пивонькой. Стороны обсудили "развитие сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в том числе взаимовыгодные поставки продукции, другие актуальные темы" - пишут на сайте президента РТ.