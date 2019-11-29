Татарстан вошел в число лидеров по освоению бюджета на нацпроекты

Татарстан вошел в тройку лидеров-регионов России по освоению средств на реализацию национальных проектов. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе "Электронный бюджет". Такая информация опубликована на сайте Минэкономики РТ.

В Татарстане освоено 72,8% запланированного бюджета, или 18,4 миллиардов рублей, выше показатели только у Чечни и Адыгеи.

Как подчеркнул министр экономики Фарид Абдулганиев, "Этот результат - демонстрация большой работы команды Татарстана под руководством президента <...>. Сегодня в Республике в рамках реализации нацпроектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, или 100% от всех запланированных на текущий год контрактов".

Большинство денег расходуют на реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов. Основная цель нацпроектов – сделать жизнь наших граждан лучше, комфортнее и безопаснее, - подчеркнули в министерстве.