В Казани сотрудник автомойки угнал машину клиентки, чтобы съездить в магазин

Жительница Казани отдала свою машину на химчистку, а забрала уже помятую. Как рассказали в МДВ Казани, женщина оставила автомобиль "Renault Sandero" на автомойке, расположенной на улице Октябрьская. Сотрудник, принимавший машину, попросил оставить и ключи от транспортного средства, так как нужно было сделать химчистку салона.

За машиной жительница города вернулась утром, однако дверь в салон была открыта, сотрудника не было, а на переднем бампере появились вмятины. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники ведомства задержали 20-летнего ранее судимого парня из Зеленодольска. Выяснилось, что после ухода хозяйки авто он на машине клиентки съездил в магазин, а на обратном пути задел бампером ворота. После этого молодой человек забрал из кассы все деньги - около 3 тысяч рублей - и скрылся.

Парень признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде, оценивается ущерб, причиненный владелице иномарки.