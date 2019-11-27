Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов организованной преступной группировки "Суконная слобода" в возрасте от 19 до 27 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на убийство более двух лиц, совершенное организованной группой, из хулиганских побуждений и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, 7 ноября прошлого года около 23:00 фигуранты дела и еще один участник ОПГ совместно с неустановленными лицами, вооружившись бейсбольными битами, металлическими арматурами и палками, возле павильона "Хуш Кебаб" на Ломжинской избили троих молодых парней в возрасте 23-27 лет.

Как полагает следствие, мотивом преступления послужил ранее произошедший у одного из членов преступной группировки конфликт с незнакомцем. При этом он ошибочно думал, что обидчик находился среди потерпевших. В итоге два парня получили тяжелые повреждения головы, третий отделался ссадинам и кровоподтеками.

Кроме того, 6 декабря 2018 года в ходе обыска в квартире одного из обвиняемых были обнаружены обнаружили и изъяты 2 патрона к нарезному огнестрельному оружию.

Из всех фигурантов только двое частично признали свою вину, пятеро помещены под стражу, один - под домашний арест, в отношении седьмого участника и неустановленных лиц ведется отдельное делопроизводство.

Уголовное дело по существу рассмотрит суд, сообщают в Прокуратуре РТ.