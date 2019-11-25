15 товаров с AliExpress, которые нужны казанцам зимой

Гирлянд​а с пультом управления

Гирлянда подключается по USB и может работать от портативного аккумулятора. В комплект входит пульт дистанционного управления.

Свет: теплый белый/ белый/ сменный/ красный/ зеленый/ розовый/ фиолетовый.

Цена: 315 рублей

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Настенный светильник

Настенный светильник представлен в 6 разных формах. Свет можно выбрать и теплый, и холодный.

Цена: 1 370 рублей

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Неоновые вывески на стену

На выбор 6 форм светильников.

Цена: 1 068 рублей

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Керамическая кружка с изображением Давида

Чашка с ручкой в 6 цветах. Объем 500 мл.

Цена: 1 220 рублей

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Алфавитные чашки

На выбор 26 белых чашек с буквами английского алфавита.

Цена: 184 рубля

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Термос на 350 мл

Термос из нержавеющей стали с двойными стенками. На выбор 4 цвета.

Цена: 713 рублей

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Теплый женский шарф

Плотный теплый шарф в трех расцветках.

Цена: 1 335 рублей

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Шерстяная шапка

Шапка унисекс, материал: акрил + шерсть. 5 цветов на выбор.

Цена: 1 000 рублей

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Зимние перчатки для сенсорного экрана

Однотонные зимние перчатки, на которые реагирует сенсорный смартфон. Материал: хлопок + полиэстер.

Цена: от 103 рублей

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Мягкий плед с длинным ворсом

Плед из полиэстера, у него целых 14 расцветок в четырех разных размерах.

Цена: от 373 рублей

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"Вафельные" пледы

Пледы полностью состоят из хлопка. У них есть 4 варианта расцветки в двух размерах.

Цена: от 1 197 рублей

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Геометрическое постельное белье для фото в инстаграм

Хлопковое постельное белье в 8 расцветках и пяти размерах.

Цена: от 1 368 рублей

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Парные тапочки - обогреватель для ног

Плюшевые тапочки с подогревом в 5 цветах и формах. Фланелевая подушка и нагревательная база могут быть отсоединены, поэтому стирать можно. Работает от USB - можете включать их в любом месте с помощью портативного аккумулятора

Цена: 845 рублей

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Плюшевые домашние тапочки

У тапочек 10 размеров в шести цветах. Материал - хлопок.

Цена: 266 рублей.

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Мягкие тапочки с длинным ворсом

У тапочек 7 размеров в четырех цветах.

Цена: от 867 рублей

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