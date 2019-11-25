15 товаров с AliExpress, которые нужны казанцам зимой

Гирлянда с пультом управления
Гирлянда подключается по USB и может работать от портативного аккумулятора. В комплект входит пульт дистанционного управления.
Свет: теплый белый/ белый/ сменный/ красный/ зеленый/ розовый/ фиолетовый.
Цена: 315 рублей
Настенный светильник
Настенный светильник представлен в 6 разных формах. Свет можно выбрать и теплый, и холодный.
Цена: 1 370 рублей
Неоновые вывески на стену
На выбор 6 форм светильников.
Цена: 1 068 рублей
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Керамическая кружка с изображением Давида
Чашка с ручкой в 6 цветах. Объем 500 мл.
Цена: 1 220 рублей
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Алфавитные чашки
На выбор 26 белых чашек с буквами английского алфавита.
Цена: 184 рубля
Термос на 350 мл
Термос из нержавеющей стали с двойными стенками. На выбор 4 цвета.
Цена: 713 рублей
Теплый женский шарф
Плотный теплый шарф в трех расцветках.
Цена: 1 335 рублей
Шерстяная шапка
Шапка унисекс, материал: акрил + шерсть. 5 цветов на выбор.
Цена: 1 000 рублей
Зимние перчатки для сенсорного экрана
Однотонные зимние перчатки, на которые реагирует сенсорный смартфон. Материал: хлопок + полиэстер.
Цена: от 103 рублей
Мягкий плед с длинным ворсом
Плед из полиэстера, у него целых 14 расцветок в четырех разных размерах.
Цена: от 373 рублей
"Вафельные" пледы
Пледы полностью состоят из хлопка. У них есть 4 варианта расцветки в двух размерах.
Цена: от 1 197 рублей
Геометрическое постельное белье для фото в инстаграм
Хлопковое постельное белье в 8 расцветках и пяти размерах.
Цена: от 1 368 рублей
Заказать себе геометрическое постельное белье
Парные тапочки - обогреватель для ног
Плюшевые тапочки с подогревом в 5 цветах и формах. Фланелевая подушка и нагревательная база могут быть отсоединены, поэтому стирать можно. Работает от USB - можете включать их в любом месте с помощью портативного аккумулятора
Цена: 845 рублей
Заказать себе тапочки - грелку для ног
Плюшевые домашние тапочки
У тапочек 10 размеров в шести цветах. Материал - хлопок.
Цена: 266 рублей.
Заказать себе плюшевые домашние тапочки
Мягкие тапочки с длинным ворсом
У тапочек 7 размеров в четырех цветах.
Цена: от 867 рублей
комментарии
А там уж они сами разберутся, что им заказывать из Китая
На данный момент идет одурманивание народа новогодней суетой, чтобы отвлечь их внимание от ситуации в стране