Метшин пообещал казанцам увеличить число арт-объектов российского уровня

Программа "Наш двор", инициированная партией "Единая Россия" преобразит жилую зону и в городе будет появляться все больше арт-объектов. По словам Ильсура Метшина, мэра города Казань, все это возможно благодаря помощи городских властей, спонсоров и тому, что сами жильцы вовремя платят по счетам.

"Чкаловский дом" - лучшее воплощение того, как инициатива жителей, силы управляющей компании и средства неравнодушных бизнесменов плюс федеральные, республиканский и городские деньги воплотились в одном дворе. Он получился как конфетка. Аналогичные изюминки однозначно будут появляться и дальше" - подчеркнул Метшин.

Также Метшин подчеркнул, что каждый из озвученных во время предвыборной кампании в Госсовет РТ наказов от горожан в отношении "Единой России" очень важны для власти. А так как большая часть наказов касается именно благоустройства, власть двигается именно в направлении улучшения этой зоны.

"Для каждого жителя его вопрос самый важный. Сейчас у нас целая папка задач, которые мы должны решать в ближайшее время. И мы каждому ответим, в какие сроки мы эти поставленные задачи будем выполнять

Напомним, что на ремонт "Чкаловского дома" ушло 11 млн рублей, из которых 5,5 млн накопили жители дома, а граффити от Sly Dog подарил депутат.

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