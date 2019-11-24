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Метшин пообещал казанцам увеличить число арт-объектов российского уровня

Cегодня, 09:37 54 3 Автор: prokazan.ru
«Чкаловский дом» не последний подарок от Единой России

Программа "Наш двор", инициированная партией "Единая Россия" преобразит жилую зону и в городе будет появляться все больше арт-объектов. По словам Ильсура Метшина, мэра города Казань, все это возможно благодаря помощи городских властей, спонсоров и тому, что сами жильцы вовремя платят по счетам.

"Чкаловский дом" - лучшее воплощение того, как инициатива жителей, силы управляющей компании и средства неравнодушных бизнесменов плюс федеральные, республиканский и городские деньги воплотились в одном дворе. Он получился как конфетка. Аналогичные изюминки однозначно будут появляться и дальше" - подчеркнул Метшин.

Также Метшин подчеркнул, что каждый из озвученных во время предвыборной кампании в Госсовет РТ наказов от горожан в отношении "Единой России" очень важны для власти. А так как большая часть наказов касается именно благоустройства, власть двигается именно в направлении улучшения этой зоны.

"Для каждого жителя его вопрос самый важный. Сейчас у нас целая папка задач, которые мы должны решать в ближайшее время. И мы каждому ответим, в какие сроки мы эти поставленные задачи будем выполнять

Напомним, что на ремонт "Чкаловского дома" ушло 11 млн рублей, из которых 5,5 млн накопили жители дома, а граффити от Sly Dog подарил депутат.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://kam.business-gazeta.ru/article/445029

 

комментарии

Руский обыватель
1
24 ноября 2019
10:35
На кой эти арт-объекты. Полно домов без водлопровода и канализации, воду из колонок носят и туалеты на улице. Вот проведением того и этого и надо заняться в первую очередь.

Украсть на проведении водопровода и канализкции Едино-Распильщики могли бы ничуть не меньше чем на этой чепухе, но тогда хотя бы у людей вода в домах появилась.

Такое впечатление что лилипутинцы просто уже не знают на какую бы еще никчемную чепуху миллиарды налогов спустить лишь бы только при этом жизнь людей не улучшилась.
Горожанин
1
24 ноября 2019
10:37
Согласен. Что мешало Едру сделать нормальные дворы в течении 20 лет)
Не арт объекты нужны, а нормальные дворовые территории
В ответ на комментарий пользователя
На кой эти арт-объекты. Полно домов без водлопровода и канализации, воду из колонок носят и туалеты на улице. Вот проведением того и этого и надо заняться в первую очередь.

Украсть на проведении водопровода и канализкции Едино-Распильщики могли бы ничуть не меньше чем на этой чепухе, но тогда хотя бы у людей вода в домах появилась.

Такое впечатление что лилипутинцы просто уже не знают на какую бы еще никчемную чепуху миллиарды налогов спустить лишь бы только при этом жизнь людей не улучшилась.
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Великий Чингиз Хан
0
24 ноября 2019
10:38
К примеру,жилой комплекыс Арт Сити вместо артелерийского училища.
Горожанин
0
24 ноября 2019
11:23
Странная логика - вроде все должно государство делать, а сам я продолжаю с него что-то требовать, но при этом свое ведро паркую на газоне, раздавив саженцы городские или жильцов, мусор возле мусоропровода оставлять и в лифте харкать.
В ответ на комментарий пользователя
Согласен. Что мешало Едру сделать нормальные дворы в течении 20 лет)
Не арт объекты нужны, а нормальные дворовые территории
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