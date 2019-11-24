Метшин пообещал казанцам увеличить число арт-объектов российского уровня

Программа "Наш двор", инициированная партией "Единая Россия" преобразит жилую зону и в городе будет появляться все больше арт-объектов. По словам Ильсура Метшина, мэра города Казань, все это возможно благодаря помощи городских властей, спонсоров и тому, что сами жильцы вовремя платят по счетам.
"Чкаловский дом" - лучшее воплощение того, как инициатива жителей, силы управляющей компании и средства неравнодушных бизнесменов плюс федеральные, республиканский и городские деньги воплотились в одном дворе. Он получился как конфетка. Аналогичные изюминки однозначно будут появляться и дальше" - подчеркнул Метшин.
Также Метшин подчеркнул, что каждый из озвученных во время предвыборной кампании в Госсовет РТ наказов от горожан в отношении "Единой России" очень важны для власти. А так как большая часть наказов касается именно благоустройства, власть двигается именно в направлении улучшения этой зоны.
"Для каждого жителя его вопрос самый важный. Сейчас у нас целая папка задач, которые мы должны решать в ближайшее время. И мы каждому ответим, в какие сроки мы эти поставленные задачи будем выполнять
Напомним, что на ремонт "Чкаловского дома" ушло 11 млн рублей, из которых 5,5 млн накопили жители дома, а граффити от Sly Dog подарил депутат.
комментарии
Украсть на проведении водопровода и канализкции Едино-Распильщики могли бы ничуть не меньше чем на этой чепухе, но тогда хотя бы у людей вода в домах появилась.
Такое впечатление что лилипутинцы просто уже не знают на какую бы еще никчемную чепуху миллиарды налогов спустить лишь бы только при этом жизнь людей не улучшилась.
Не арт объекты нужны, а нормальные дворовые территории
Украсть на проведении водопровода и канализкции Едино-Распильщики могли бы ничуть не меньше чем на этой чепухе, но тогда хотя бы у людей вода в домах появилась.
Такое впечатление что лилипутинцы просто уже не знают на какую бы еще никчемную чепуху миллиарды налогов спустить лишь бы только при этом жизнь людей не улучшилась.
Не арт объекты нужны, а нормальные дворовые территории