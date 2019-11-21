Казанцы могут сдать оружие за деньги

В Казани проходит оперативно-профилактическая операция "Арсенал", в ходе которой жители города могут сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение. При этом гражданин освобождается от уголовной ответственности при добровольной сдаче оружия, говорят в полиции.

Казанцы могут выдать старое оружие и боеприпасы, найденные на местах сражений Великой Отечественной войны, охотничьи ружья, травматические пистолеты и патроны, не зарегистрированные в установленном порядке.

О фактах незаконного хранения оружия можно сообщить в Управление МВД России по городу Казани по телефону дежурной части: 2-914-821 или 02.