В Казани управляющую компанию оштрафовали за незаконное отключение света

Житель Казани пожаловался в городскую прокуратуру на неправомерное отключение электроснабжения в его квартире.

Как сообщают в ведомстве, УК "Жилище и Комфорт" опубликовала на своем сайте уведомление об отключении света должникам, а через месяц электроэнергию уже отключили. При этом закон предполагает, что предупреждать должника нужно письменно, причем факт получения уведомления потребителем должен быть зафиксирован. При этом размещение информации на сайте не означает, что гражданин получил уведомление о задолженности.

Прокуратура признала прекращение подачи электроэнергии неправомерным. По результатам проверки в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье "самоуправство". Правонарушитель подвергнут штрафу в размере 500 рублей.