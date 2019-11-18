Ильсур Метшин возглавил международный комитет ООН

Мэр Казани избран президентом Консультативного комитета местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщают в мэрии города.

Решение об этом было принято в Дурбане на Конгрессе "Объединенные города и местные власти". Представитель России впервые занял такой пост. Ильсуру Метшину предстоит представлять интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру, отстаивать интересы местного самоуправления в ООН.

"Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем, обмениваться лучшим опытом для того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной", – заявил мэр Казани в ходе Конгресса.

Добавим, что Ильсур Метшин проведет на этом посту 3 года.