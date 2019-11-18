Ильсур Метшин возглавил международный комитет ООН

Мэр Казани избран президентом Консультативного комитета местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщают в мэрии города.
Решение об этом было принято в Дурбане на Конгрессе "Объединенные города и местные власти". Представитель России впервые занял такой пост. Ильсуру Метшину предстоит представлять интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру, отстаивать интересы местного самоуправления в ООН.
"Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем, обмениваться лучшим опытом для того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной", – заявил мэр Казани в ходе Конгресса.
Добавим, что Ильсур Метшин проведет на этом посту 3 года.
комментарии
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Корруп ция в ООН: экс- президент Ген ассамб леи обвинен во взятках
- и почи тайте то что откро ется
Или:
корруп ция в климати ческой програм ме ООН
- и тоже почи тайте то что откроется.
это точно трындец.
тут за год ярдами рублей воруют. ну там ярадам $$$ будут.
на 2020 году ООН приказал долго жить.