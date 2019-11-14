В Казани у строительной фирмы, которая не платила зарплату, отобрали Audi A4

В Казани судебные приставы из-за долгов компании перед сотрудниками арестовали автомобиль. Как сообщили в УФССП Татарстана, в Приволжский районный отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании задолженности по заработной плате с частной строительной фирмы. Предприятие 3 месяца не платило деньги трем своим сотрудникам.

О возбуждении приставами исполнительного производства руководство компании знало, но добровольно законные требования исполнять не торопилось. Сотрудник ведомства обнаружил у организации автомобиль марки "Audi A4", который был арестован в рамках исполнительного производства.

Даже после этого компания не выплатила задолженность по зарплате, поэтому машину продали с торгов, сотрудники компании получили недополученную оплату труда в размере 440 тысяч рублей.