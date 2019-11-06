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Давал рекламу, собирал деньги. Петербуржец обманул казанцев на 9,6 миллионов

Cегодня, 21:23 47 0 Автор: prokazan.ru

Житель Санкт-Петербурга ради получения незаконной прибыли обманул своего знакомого и еще 20 казанцев. Как сообщили в прокуратуре РТ, в 2011 году фигурант дела разместил рекламу, в которой предлагал услуги строительства малоэтажных домов, дач и других объектов от имени строительной фирмы. 

Владельцем фирмы был знакомый обвиняемого, о преступных намерениях он не знал. Для работы житель Петербурга нанял двух менеджеров, строителей, сметчиков и составителей эскизных проектов, которые также не были осведомлены о планах гражданина. Используя поддельную доверенность, от имени руководителя фирмы мошенник заключал договоры с казанцами и получал от них предоплату. Часть работ по договору выполняли сотрудники, а в дальнейшем предприимчивый петербуржец перестал выходить на связь с клиентами.

Таким образом за 8 месяцев 2011 года обвиняемый присвоил 9,6 миллионов рублей. Свою вину мужчин признал. Дело по существу рассмотрит суд.

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комментарии

Городовой
0
07 ноября 2019
21:50
На дурака не нужен нож_ ему с три короба наврешь, И делай с ним что хошь...

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