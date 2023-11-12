Новости Казани
· Алина Алмакаева

124 ДТП за сутки произошло в Казани

124 ДТП за сутки произошло в Казани

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За последние 24 часа в Казани произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, среди которых был наезд на пешехода. О таком резонансном случае сообщает отдел Госавтоинспекции по Казани.

Более того, в ходе оперативных мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией, было задержано целых 11 пьяных водителей. Их необдуманные поступки могли привести к несчастьям и трагедиям на дорогах. Также, три гражданина, подозреваемых в преступлениях, были отправлены под стражу и доставлены в отдел полиции для дальнейшего расследования. В целях общественной безопасности и предотвращения новых преступлений, полиция активно работает по этим случаям.

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