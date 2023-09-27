«10 000 шагов к жизни»: в парке Казани пройдет фестиваль по северной ходьбе и акция ко Дню сердца

В Казани в парке «Крылья Советов» 1 октября пройдет фестиваль по северной ходьбе

В парке «Крылья Советов» в это воскресенье, 1 октября, состоится фестиваль по северной ходьбе. который будет приурочен ко Всероссийскому дню пожилого человека. Принять участие в нем приглашают жителей Казани предпенсионного и пенсионного возраста. Регистрировать участников начнут в 10 утра. Каждому необходимо предоставить справу от терапевта.

Горожане также смогут принять участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая будет приурочена ко Всемирному Дню сердца. Сбор всех желающих присоединиться в 11:00 в парке «Крылья Советов» у сцены «Ракушка». Зарегистрироваться можно по ссылке.