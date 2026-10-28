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Пасха в 2027 году будет поздней: названы даты Великого поста и Троицы

Служба новостей Автор статьи
Православная Пасха в 2027 году выпадает на 2 ма...

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В 2027 году православные верующие встретят Пасху значительно позже привычных апрельских дат — главный христианский праздник выпадает на 2 мая. Для сравнения, в 2026 году Светлое Христово Воскресение отмечали 12 апреля. Из-за этого изменится календарь постов и нескольких важных церковных праздников.

Подготовка к Пасхе начнется 15 марта, когда православные вступят в Великий пост. Он продлится до 1 мая включительно. Вербное воскресенье, которое традиционно отмечают за неделю до Пасхи, придется на 25 апреля.

После Пасхи верующих ожидают другие важные даты. Вознесение Господне отметят 10 июня, а День Святой Троицы — 20 июня. Петров пост в 2027 году окажется коротким: он начнется 28 июня и завершится 11 июля.

При этом даты Рождества Христова, Крещения, Сретения и Благовещения останутся неизменными, поскольку эти праздники не зависят от пасхального календаря.

Почему Пасха каждый год отмечается в разные дни

Дата Светлого Христова Воскресения определяется по специальной системе церковных расчетов — пасхалии. В православной традиции праздник может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая по современному календарю.

Самая ранняя Пасха в последний раз отмечалась в 2010 году, а следующая такая дата наступит уже в XXII веке. Позднейшая возможная Пасха, 8 мая, была в 1983 году и повторится в 2078-м.

Как будут отмечать Пасху в 2027 году

Главное праздничное богослужение начнется в ночь с 1 на 2 мая. Верующие соберутся в храмах на полунощницу, крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию.

В Великую субботу, 1 мая, православные по традиции принесут в храмы куличи, крашеные яйца и творожную пасху для освящения. Точное время проведения обряда зависит от расписания конкретного прихода.

С 2 по 8 мая продлится Светлая седмица — первая неделя после Пасхи. В эти дни в храмах будет находиться освященный артос, который в завершение недели разделят между прихожанами.

Праздничные дни также сопровождаются колокольным звоном. В некоторых церквях верующим разрешают самостоятельно звонить в колокола.

На протяжении пасхального периода православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!».

Источник: «Правмир».

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