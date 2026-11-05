Почти половина пожилых татарстанцев регулярно занимаются спортом

В Татарстане 40% жителей старшего возраста систематически занимаются физкультурой и спортом. Об итогах реализации программы активного долголетия рассказал председатель комитета Госсовета республики по социальной политике Алексей Созинов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Программа «Активное долголетие на 2025–2030 годы», входящая в нацпроект «Семья», направлена на создание условий для полноценной жизни пожилых людей, поддержку их здоровья и вовлечение в общественную деятельность. Созинов подчеркнул, что важно не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить здоровье и социальную активность, помочь реализовать потенциал и избежать изоляции.

В республике насчитывается 12 тыс. объектов физической культуры и спорта. В 30% из них выделены дни и часы для бесплатных занятий пожилых, а в 70% действуют скидки на посещения и абонементы. У пенсионеров есть и достижения: в этом году команда Татарстана заняла третье место на российской Спартакиаде пенсионеров.

Для дальнейшего развития программы необходимо мотивировать тренеров, работающих с пожилыми людьми, и обеспечивать их специальную подготовку. Кроме того, собственная программа активного долголетия должна появиться в каждом муниципальном образовании. Программа рассчитана на мужчин от 60 лет и женщин старше 55 лет.

Отдельное направление — поддержка когнитивного здоровья. «Университет третьего возраста», работающий в республике 20 лет, реализует 30 образовательных программ, его отделения открыты во всех муниципалитетах, а выпускниками стали более 100 тыс. человек. Самым востребованным направлением остается компьютерная грамотность. Итоги реализации программы рассмотрят на заседании профильного комитета 10 ноября.