Почти половина пожилых татарстанцев регулярно занимаются спортом
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В Татарстане 40% жителей старшего возраста систематически занимаются физкультурой и спортом. Об итогах реализации программы активного долголетия рассказал председатель комитета Госсовета республики по социальной политике Алексей Созинов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Программа «Активное долголетие на 2025–2030 годы», входящая в нацпроект «Семья», направлена на создание условий для полноценной жизни пожилых людей, поддержку их здоровья и вовлечение в общественную деятельность. Созинов подчеркнул, что важно не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить здоровье и социальную активность, помочь реализовать потенциал и избежать изоляции.
В республике насчитывается 12 тыс. объектов физической культуры и спорта. В 30% из них выделены дни и часы для бесплатных занятий пожилых, а в 70% действуют скидки на посещения и абонементы. У пенсионеров есть и достижения: в этом году команда Татарстана заняла третье место на российской Спартакиаде пенсионеров.
Для дальнейшего развития программы необходимо мотивировать тренеров, работающих с пожилыми людьми, и обеспечивать их специальную подготовку. Кроме того, собственная программа активного долголетия должна появиться в каждом муниципальном образовании. Программа рассчитана на мужчин от 60 лет и женщин старше 55 лет.
Отдельное направление — поддержка когнитивного здоровья. «Университет третьего возраста», работающий в республике 20 лет, реализует 30 образовательных программ, его отделения открыты во всех муниципалитетах, а выпускниками стали более 100 тыс. человек. Самым востребованным направлением остается компьютерная грамотность. Итоги реализации программы рассмотрят на заседании профильного комитета 10 ноября.
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