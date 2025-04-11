В Ижевске школьники избили, изнасиловали и обрили сверстника «ради забавы»

В Ижевске группа подростков подвергла жестокому насилию своего сверстника. 16-летний Олег, проживающий отдельно от родителей, стал жертвой нападения в собственной квартире, устроенного его одноклассниками, среди которых был Азат Т. Вечеринка, организованная Азатом, переросла в издевательства: Олега избили, обрили наголо, стреляли в него из пневматического пистолета и изнасиловали. Всё это снималось на видео.

Насилие продолжалось несколько часов, пока соседи не вызвали полицию. Хотя родители Азата утверждают, что их сын лишь защищал девочек, школа характеризует его как проблемного ученика с неоднократными нарушениями дисциплины. В отношении Азата Т., а также Дениса и Арсения возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Трагедия подчеркивает уязвимость несовершеннолетних, проживающих без родительского контроля, и необходимость принятия мер для предотвращения подобных преступлений, пишет Baza.