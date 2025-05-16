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В Индии палеонтологи нашли новый вид динозавра

Несмотря на относительно скромные размеры, этот...

pixabay

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Палеонтологи установили, что останки, найденные более 40 лет назад в индийском штате Телангана, принадлежат ранее неизвестному виду хищного динозавра. Динозавру дали название Maleriraptor kuttyi, и он считается одним из самых ранних представителей плотоядных динозавров, существовавших около 220 миллионов лет назад.

Несмотря на относительно скромные размеры, этот древний хищник был сопоставим по габаритам с крупными породами собак — его рост достигал примерно одного метра, а длина составляла около двух метров. Исследователи отнесли его к семейству Herrerasauria — одной из древнейших известных ветвей мясоядных динозавров. Ранее подобных существ находили только в Северной и Южной Америке, и новая индийская находка расширяет представление об их ареале.

По мнению учёных, климат в Индии во времена позднего триаса был близок к южноамериканскому, что могло способствовать длительному существованию этого вида на Индийском субконтиненте. Также существует предположение, что динозавры из Индии могли пережить своих американских родственников.

Одновременно с этой новостью стало известно о другом открытии — в Египте были идентифицированы останки рогатого динозавра Tamraptorgrafi, ранее найденного в Бахарийском оазисе. Эти кости хранились в мюнхенском музее, но были уничтожены во время Второй мировой войны. Информация о динозавре сохранилась благодаря архивам и фотографиям немецкого палеонтолога Эрнста Штромера.

Проведённый анализ исторических материалов показал, что египетский динозавр заметно отличался от других известных видов, например, тех, что были найдены в Марокко, пишет miranews.ru со ссылкой на The Sun.

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