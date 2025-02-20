Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Таяние ледников, вызванное изменением климата, представляет серьёзную угрозу для прибрежных регионов. Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский рассказал о масштабах этой проблемы.

С 1880 года уровень Мирового океана поднялся на 20–24 сантиметра, а сейчас он увеличивается на 3,4–3,7 миллиметра в год. Половина этого роста связана с таянием ледников в горных районах, Арктике, Антарктиде и Гренландии, а оставшаяся часть — с расширением морской воды при повышении температуры.

Среди городов, находящихся в зоне риска, эксперты выделяют Майами и Нью-Йорк (США), Шанхай (Китай), Мумбай (Индия), Венецию (Италия), Дакку (Бангладеш) и Джакарту (Индонезия). Кроме того, под угрозой затопления находятся Новый Орлеан, Хошимин, Бангкок, Янгон, Басра, Абадан, Дюнкерк, Гаага, Амстердам, Гамбург и Гданьск.

По прогнозам, к 2050 году уровень моря может подняться на 30–50 сантиметров по сравнению с 2000 годом. Если тенденция сохранится, к 2100 году вода может подняться на 1–2 метра, что грозит масштабным затоплением территорий и вынужденным переселением миллионов людей, сообщает АиФ.