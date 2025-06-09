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Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Брюки стали привычной одеждой, но...

pixabay

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Священник РПЦ Антоний Русакевич объяснил, почему женщин в брюках иногда не пускают в храм.

Хотя строгих требований к одежде в уставе нет, церковные традиции предполагают скромный внешний вид: длинная юбка, закрытые колени, сдержанные цвета и покрытая голова — по ветхозаветным наставлениям.

Брюки стали привычной одеждой, но могут смущать других прихожан, вызывая неодобрение, что способно отпугнуть женщин от церкви.

Русакевич подчёркивает важность баланса между уважением к традициям и вниманием к каждому. В ряде храмов предлагают подходящую одежду, а напоминания о правилах лучше делать после службы, пишет Кулик.

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