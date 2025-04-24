Ученые смогли открыть новую группу крови

Ученые сообщили о том, что им удалось выявить новую группу крови, на поиски которой ушло полвека.

Исследование началось еще в 1972 году, когда в крови беременной женщины не обнаружили специфическую молекулу, которая присутствует у всех эритроцитов. Спустя 50 лет эта молекулярная аномалия позволила ученым из Великобритании и Израиля разработать описание новой системы групп крови, как сообщает журнал Blood.

По словам ученых, на самом деле существует гораздо больше, чем четыре привычных группы крови. Все они основываются на множестве различных белков и сахаров, расположенных на поверхности клеток. Эти антигенные молекулы помогают организму отличать свои клетки от чуждых.

Исследования показали, что более 99,9% людей имеют антиген AnWj, который отсутствовал в крови пациентки 1972 года. Этот антиген содержится на миелин-лимфоцитарном белке. Это открытие позволило ученым идентифицировать новую группу крови — MAL. Этот белок оказался очень маленьким, что затрудняло его обнаружение, но теперь его свойства удалось точно установить, сообщает биолог Тим Сэтчвелл.