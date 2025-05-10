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Ученые рассказали, чем пахнут тысячелетние египетские мумии

В рамках работы учёные исследовали девять мумий

pixabay

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Запахи играли важнейшую роль в ритуалах захоронения у древних египтян. Ароматы ассоциировались с божественной чистотой и святостью, в то время как неприятные запахи символизировали тление и смерть. Именно поэтому аромат мумий и по сей день остаётся предметом научного интереса.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона и Университета Любляны провела эксперимент, чтобы определить, чем же действительно пахнут древнеегипетские мумии. Как выяснилось, вопреки ожиданиям, они источают не запах гнили или пыли, а тонкие ноты древесины, специй и сладковатых компонентов.

В рамках работы учёные исследовали девять мумий из собрания Египетского музея в Каире. Для анализа использовались высокоточные методы — газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией. Это позволило точно определить химические вещества, формирующие аромат.

Выяснилось, что характерный запах обусловлен натуральными веществами, применявшимися при мумификации. Речь идёт о смолах, восках и эфирных маслах с ароматами сосны, кедра, мирры, можжевельника и ладана.

Руководитель проекта профессор Матия Стрлич подчёркивал, что запахи мумий давно привлекали внимание учёных и общественности, однако до этого никто не проводил исследований, где соединялись бы химический анализ и восприятие запаха.

По мнению авторов работы, это исследование не только позволяет глубже понять традиции мумификации, но и даёт возможность буквально почувствовать атмосферу прошлого. Аромат мумий превращается в уникальный способ «прикоснуться» к культуре древнего Египта — своеобразный мост между эпохами, пишет Newsinfo.

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